Переговори щодо відновлення "зернової угоди" можуть пройти у Стамбулі, - ЗМІ

За даними видання, Анкара працює над проектними пропозиціями, щоб відновити експорт продукції з України. На думку Туреччини, припинення "зернової угоди" може спричинити глобальні проблеми, оскільки зерно у світі вже здорожчало на 15%.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Як відомо, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".

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