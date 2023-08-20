Переговоры по возобновлению "зерновой сделки" могут пройти в Стамбуле, - СМИ

По данным издания, Анкара работает над проектными предложениями, чтобы возобновить экспорт продукции из Украины. По мнению Турции, прекращение "зернового соглашения" может повлечь за собой глобальные проблемы, поскольку зерно в мире уже подорожало на 15%.

Что этому предшествовало

Напомним, в июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Как известно, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зерновой сделки".

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