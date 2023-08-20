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Переговоры по возобновлению "зерновой сделки" могут пройти в Стамбуле, - СМИ

Фото: СМИ заявляют, что переговоры по возобновлению "зернового соглашения" могут пройти в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция работает над предложениями по возобновлению "зернового соглашения". Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

По данным издания, Анкара работает над проектными предложениями, чтобы возобновить экспорт продукции из Украины. По мнению Турции, прекращение "зернового соглашения" может повлечь за собой глобальные проблемы, поскольку зерно в мире уже подорожало на 15%.

Что этому предшествовало

Напомним, в июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Как известно, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зерновой сделки".

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