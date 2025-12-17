Переговори щодо України просунулися далі, ніж будь-коли, - голова Міноборони Британії

Гілі зазначив, що протягом 2025 року партнери України зібрали в рамках формату "Рамштайн" зобов'язання щодо допомоги українським захисникам на суму 50 млрд фунтів (близько 66,5 млрд доларів).

За словами міністра, зараз проходить найважливіший етап війни Росії проти України. Зусилля США щодо досягнення миру "просуваються вперед".

"У Берліні з'явилися ознаки прогресу в мирних переговорах, які просунулися далі, ніж будь-коли за час цієї війни", - сказав чиновник.

Також він звернув увагу, що Британія продовжує спрямовувати кошти на підготовку своїх військ і збройних сил, щоб "бути готовими до розгортання, коли настане мир, з військами на землі та літаками в повітрі".

При цьому, за словами Гілі, поки що Захід має активізуватися і надати Україні ще більше допомоги, щоб натиснути на російського диктатора Володимира Путіна для укладення угоди і захисту мирних українців від атак РФ у зимовий період.