Україна і США запланували нову зустріч у Маямі за участю військових, - Axios

Українські та американські чиновники продовжать переговори щодо мирного плану. Вони відбудуться вже на цих вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Більш докладних деталей джерело Axios не розкрило. Також поки невідомо, хто саме представлятиме Україну і США на переговорах.

Він уточнив, що в обговореннях братимуть участь робочі групи і військові. Планується "розгляд карт".

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що переговори відбудуться "десь у США, можливо, в Маямі".

Переговори України та США

Нагадаємо, українські та американські чиновники вже другий день обговорюють у Берліні мирний план США.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф ще вчора, 14 грудня, заявив про "значний прогрес" під час переговорів.

При цьому західні ЗМІ з посиланням на джерела писали про те, що американські чиновники на переговорах вимагали від України відмовитися від тієї частини Донецької області, яку контролюють українські захисники.

Сьогодні, 15 грудня, неназваний американський чиновник розповів, що під час переговорів Україні та США вдалося узгодити "90%" усіх питань, які порушувалися під час зустрічі.

Найважчим для узгодження залишається питання територій. Президент України Володимир Зеленський уже підтвердив, що позиції двох країн поки що не збігаються. Але, за його словами, важливо, що США чують позицію України.

Також глава української держави звернув увагу, що він не вважає, що США щось вимагають від України на переговорах. За його словами, все сприймається як вимоги Росії для завершення війни.