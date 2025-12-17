Переговоры по Украине продвинулись дальше, чем когда-либо, - глава Минобороны Британии

Хили отметил, что в течение 2025 года партнеры Украины собрали в рамках формата "Рамштайн" обязательства по помощи украинским защитникам на сумму 50 млрд фунтов (около 66,5 млрд долларов).

По словам министра, сейчас проходит важнейший этап войны России против Украины. Усилия США по достижению мира "продвигаются вперед".

"В Берлине появились признаки прогресса в мирных переговорах, которые продвинулись дальше, чем когда-либо за время этой войны", - сказал чиновник.

Также он обратил внимание, что Британия продолжает направлять средства на подготовку своих войск и вооруженных сил, чтобы "быть готовыми к развертыванию, когда наступит мир, с войсками на земле и самолетами в воздухе".

При этом, по словам Хили, пока что Запад должен активизироваться и предоставить Украине еще больше помощи, чтобы надавить на российского диктатора Владимира Путина для заключения сделки и защиты мирных украинцев от атак РФ в зимний период.