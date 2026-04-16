Переговори між США та Іраном можуть затягнутися на півроку, - Bloomberg

Загроза продовольчої та енергетичної кризи

За інформацією видання, лідери країн Перської затоки та Європи закликають до негайного відкриття Ормузької протоки для відновлення постачань енергоносіїв.

Чиновники попереджають - якщо протоку не розблокують найближчим часом, світові загрожує масштабна продовольча криза.

На тлі цих прогнозів ціна на нафту марки Brent уже продемонструвала зростання, піднявшись на 4,5% до позначки понад 99 доларів за барель.

Вимоги до майбутньої угоди

Країни регіону наполягають, що будь-яка мирна угода повинна містити суворі обмеження для Тегерана. Зокрема, йдеться про заборону на збагачення урану та відмову від розробки балістичних ракет великої дальності.

Попри побоювання, що Іран не полишив спроб створити ядерну зброю навіть після американо-ізраїльських бомбардувань, арабські лідери виступають проти повернення до активних бойових дій і просять США продовжувати дипломатичний шлях.

Ситуація в Ормузькій протоці

З початку конфлікту протока залишається фактично закритою, що завдає критичних збитків економікам країн Перської затоки. Вони втратили можливість експортувати нафту, зріджений газ та добрива в нормальних обсягах.

Наразі Вашингтон і Тегеран обговорюють можливість продовження перемир'я ще на два тижні, щоб забезпечити умови для тривалих шестимісячних переговорів.