Переговоры между США и Ираном могут затянуться на полгода, - Bloomberg

Согласование мирного соглашения между США и Ираном может занять около шести месяцев, что потребует продолжения текущего режима прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, лидеры стран Персидского залива и Европы призывают к немедленному открытию Ормузского пролива для возобновления поставок энергоносителей.
Чиновники предупреждают - если пролив не разблокируют в ближайшее время, миру грозит масштабный продовольственный кризис.
На фоне этих прогнозов цена на нефть марки Brent уже продемонстрировала рост, поднявшись на 4,5% до отметки более 99 долларов за баррель.
Страны региона настаивают, что любое мирное соглашение должно содержать строгие ограничения для Тегерана. В частности, речь идет о запрете на обогащение урана и отказ от разработки баллистических ракет большой дальности.
Несмотря на опасения, что Иран не оставил попыток создать ядерное оружие даже после американо-израильских бомбардировок, арабские лидеры выступают против возвращения к активным боевым действиям и просят США продолжать дипломатический путь.
С начала конфликта пролив остается фактически закрытым, что наносит критический ущерб экономикам стран Персидского залива. Они потеряли возможность экспортировать нефть, сжиженный газ и удобрения в нормальных объемах.
Сейчас Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления перемирия еще на две недели, чтобы обеспечить условия для длительных шестимесячных переговоров.
Напомним, что война в Украине и Иране существенно исчерпала оборонные запасы Соединенных Штатов. Поэтому администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность привлечения гражданских автогигантов к производству оружия.
Также РБК-Украина писало, что президент США объявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном относительно 10-дневного перемирия, которое должно начаться в полночь 17 апреля. Это считается первым шагом к большой деэскалации в регионе.
В то же время в Пентагоне сохраняют жесткую позицию в отношении Тегерана. Министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что американские силы готовы к повторному удару по Ирану, если страна откажется от условий мирного соглашения или прибегнет к новой эскалации.