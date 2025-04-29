Переговори між Ізраїлем та ХАМАС близькі до прориву, але є нюанс, - ЗМІ

У понеділок, 28 квітня, в Каїрі відбулися переговори між делегаціями Ізраїлю та ХАМАС щодо припинення війни у Секторі Газа.

Два джерела у службах безпеки Єгипту повідомили Reuters, що переговори були на межі "значного прориву". Водночас, журналіст Axios Барак Равід у короткому дописі на платформі X зазначив, що ізраїльський чиновник спростував інформацію про проривний характер, не надавши додаткових подробиць.

Єгипетські джерела повідомили, що існує консенсус щодо довгострокового припинення вогню в анклаві, однак залишаються деякі спірні моменти, зокрема, питання роззброєння ХАМАС - угруповання раніше неодноразово відмовлялося складати зброю, що є ключовою вимогою Ізраїлю.

Водночас, кілька ізраїльських новинних агентств посилаються на джерела, які спростовують заяви про прорив у переговорах з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників.

Новинний сайт Walla посилається на неназване високопоставлене ізраїльське джерело, яке стверджує, що прориву не було, громадський мовник Kan приписує те ж саме ізраїльському джерелу, а Ynet посилається на ізраїльські джерела, які стверджують, що значного прогресу досягнуто не було, і Єрусалим не погодиться на багаторічне перемир'я, що передбачає роззброєння ХАМАСу.

Раніше в понеділок високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що Ізраїль не погодиться на п'ятирічне перемир'я, на якому наполягають посередники.

Проблемні аспекти переговорів

Днями єгипетський державний телеканал "Аль-Кахера" повідомив, що очільник єгипетської розвідки, генерал Хасан Махмуд Рашад зустрінеться з ізраїльською делегацією на чолі з міністром стратегічних справ Роном Дермером в Каїрі у понеділок, 28 квітня.

Джерела повідомили, що в переговорах беруть участь єгипетська та ізраїльська делегації. Посередники - Єгипет і Катар - не повідомили про розвиток подій на останніх переговорах.

Прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані у неділю заявив, що на нещодавній зустрічі в Досі щодо припинення вогню, було досягнуто певного прогресу. Однак він зазначив, що наразі немає домовленості про те, як покласти край війні.

Він сказав, що угрупування готове повернути всіх ізраїльських заручників, якщо Ізраїль припинить війну в Секторі Газа. Однак Ізраїль хоче, щоб палестинці звільнили решту заручників, не пропонуючи чіткого бачення завершення війни, додав аль Тані.

Радник керівництва ХАМАСу зі зв'язків із громадськістю Тахер ан-Ноно заявив, що угруповання готове до багаторічного перемир'я з Ізраїлем в Газі, додавши, що воно сподівається заручитися підтримкою посередників у цьому питанні.

Виступаючи на конференції в Єрусалимі в понеділок увечері, Дермер заявив, що уряд залишається відданим справі ліквідації військового потенціалу ХАМАСу, припинення його правління в Газі, забезпечення того, щоб анклав ніколи більше не становив загрози для Ізраїлю, та повернення заручників.