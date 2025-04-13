Ізраїль погрожує посилити наступ на ХАМАС у Газі та назвав умову

Якщо ХАМАС не погодиться на угоду про звільнення заручників, ЦАХАЛ посилить наступ у Газі.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Сотні тисяч (палестинських - ред.) жителів уже евакуйовано, і десятки відсотків території Гази стали частиною зон безпеки Ізраїлю", - сказав Кац, маючи на увазі буферну зону Армії оборони Ізраїлю на кордоні з Газою. Він підкреслив, що головна мета операцій ЦАХАЛ полягає в тому, щоб примусити ХАМАС погодиться на угоду зі звільнення заручників. "Головна мета - чинити сильний тиск на ХАМАС, щоб він повернувся в рамки звільнення заручників. Поки ХАМАС наполягатиме на своїй відмові, активність ЦАХАЛу посилюватиметься", - пояснив міністр оборони Ізраїлю.