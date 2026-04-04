Переговори про мир на паузі: в ОП назвали головну причину

Чому переговори на паузі

За словами радника ОП, ситуація на міжнародній арені безпосередньо впливає на дипломатичний процес в Україні. Поки триває активна фаза війни на Близькому Сході, політична частина перемовин не зрушить з місця.

"Політико-військова частина переговорів стоїть на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент та Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває", - зазначив Подоляк.

Зміна ставлення до РФ та України

Подоляк наголосив, що підтримка Ірану з боку Росії призвела до незворотних змін у сприйнятті Москви країнами Близького Сходу. Ставлення до агресора еволюціонувало від нейтрального до відверто негативного.

Водночас суб’єктність України на міжнародній арені суттєво зросла, що створює новий контекст для майбутніх дипломатичних зусиль.