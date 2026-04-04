RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Переговоры о мире на паузе: в ОП назвали главную причину

18:55 04.04.2026 Сб
2 мин
Советник ОП объяснил, почему политико-военный блок переговоров пока не работает
aimg Сергей Козачук
Фото: советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)

Политические переговоры по завершению войны в Украине пока приостановлены из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В то же время работа над обменом пленными продолжается в штатном режиме.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в телеэфире.

Читайте также: Зеленский пригласил делегацию США в Киев для возобновления переговоров

Почему переговоры на паузе

По словам советника ОП, ситуация на международной арене напрямую влияет на дипломатический процесс в Украине. Пока продолжается активная фаза войны на Ближнем Востоке, политическая часть переговоров не сдвинется с места.

"Политико-военная часть переговоров стоит на паузе, а гуманитарная часть продолжает работать. Президент и Буданов анонсировали возможности продолжения обменов пленными, и, соответственно, эта часть работы продолжается", - отметил Подоляк.

Изменение отношения к РФ и Украине

Подоляк отметил, что поддержка Ирана со стороны России привела к необратимым изменениям в восприятии Москвы странами Ближнего Востока. Отношение к агрессору эволюционировало от нейтрального до откровенно негативного.

В то же время субъектность Украины на международной арене существенно возросла, что создает новый контекст для будущих дипломатических усилий.

Дипломатические усилия по завершению войны

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил переговорщикам поднять в Женеве вопрос о его личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов.

В то же время глава государства решительно отверг возможность любых территориальных уступок, в частности обмена оккупированного Донбасса на приграничные районы.

Ранее в России заявляли, что трехсторонние переговоры якобы "на паузе" из-за занятости американской стороны. В ответ на это Владимир Зеленский пригласил делегацию США в Киев для проведения консультаций на уровне технических групп.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
