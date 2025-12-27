ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Переговори Макрона і Путіна: у Єлисейському палаці зробили заяву

Франція, Росія, Субота 27 грудня 2025 01:20
UA EN RU
Переговори Макрона і Путіна: у Єлисейському палаці зробили заяву Фото: президент Макрон і диктатор Путін (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Єлисейському палаці заявили, що телефонні переговори між президентом Франції Емманюелем Макроном і диктатором Володимиром Путіним наразі не плануються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію BFMTV.

У Франції офіційно прокоментували інформацію про можливі контакти на вищому рівні між Парижем і Москвою.

У Єлисейському палаці наголосили, що останніми тижнями діалог між французьким лідером і господарем Кремля був відсутній, а розмови про підготовку переговорів не відповідають дійсності.

Контактів між Парижем і Кремлем немає

У п'ятницю в Єлисейському палаці повідомили, що жодних телефонних переговорів між Емманюелем Макроном і Володимиром Путіним зараз не заплановано.

В оточенні французького президента уточнили, що останнім часом "не було жодних перемовин" і що "наразі не планується жодних дзвінків".

Таким чином, Париж офіційно спростував повідомлення про нібито підготовлювані контакти між сторонами.

Поїздка до Москви не розглядається

Окремо у французькій адміністрації зазначили, що візит Емманюеля Макрона до Москви також не стоїть на порядку денному.

У Єлисейському палаці наголосили, що подібних планів немає, що вказує на збереження дистанції в політичних відносинах між Францією та РФ.

Заяви про діалог і позиція Кремля

Раніше, 19 грудня, Макрон висловлювався за пошук форматів, які дали б змогу європейським країнам "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною".

У Кремлі, зі свого боку, заявили про готовність до таких контактів. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Нагадуємо, що Макрон підтвердив запуск у Франції масштабної оборонної програми, що передбачає будівництво авіаносця нового покоління, попри бюджетну невизначеність і відкладені переговори щодо державних витрат, зазначивши, що проєкт націлений на оновлення військово-морських сил і підтримку національної економіки.

Зазначимо, що Макрон повідомив, що наступний раунд переговорів щодо гарантій безпеки для України в рамках "коаліції охочих" заплановано на січень 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація
Новини
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну