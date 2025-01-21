Переговори з командою Трампа можуть відбутись найближчим часом, Арахамія назвав терміни

Переговори Зеленського з Трампом

Учора, 20 січня, у столиці США, Вашингтоні, відбулася церемонія інавгурації Трампа. Ця подія офіційно підтвердила його вступ на посаду президента та очільника адміністрації Білого дому.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, перед тим, як сідати за стіл переговорів з Росією, він би бажав отримати від обраного президента США Трампа гарантії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно відзначав, що найближчим часом може відбутись особиста зустріч президента України та республіканця. Зокрема він додав, що одразу після інавгурації між командами почнуться офіційні розмови та консультації.

Зокрема Трамп заявляв, що Путін хоче зустрітися з ним. Днями обраний президент США знову розповів про бажання Путіна поговорити та додав, що підготовка такого контакту вже відбувається.

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