Єрмак: очікую, що дуже скоро відбудеться зустріч Зеленського і Трампа

Очікується, що найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом. Одразу після інавгурації між командами почнуться офіційні розмови та консультації.

"Я не вірю в будь-який сценарій, коли Трамп піде на якісь кроки, щоб зробити Америку не сильною. А я не вірю, що Америка може бути сильною, якщо Україна не буде сильною та не отримає справедливого миру. Я точно знаю, що Трамп хоче закінчити цю війну, для нього це важливо", - сказав Єрмак.

За його словами, головне - це співпраця. Тому Україна налаштована одразу після інавгурації почати вже офіційні розмови та консультації.

"І я очікую, що дуже скоро відбудеться зустріч між президентом Трампом, який офіційно вступить на посаду, та нашим президентом Зеленським, щоб обговорювати конкретні плани, як закінчити цю війну", - зазначив глава ОП.

Єрмак також висловив сподівання, що скоро команди двох президентів зможуть зустрітися в реальному часі.

"Дуже важливо, щоб дуже швидко нова адміністрація була також глибоко в матеріалі та поінформована про реальну інформацію на полі бою, як це вже відбулося протягом всього терміну минулої адміністрації. Дуже важливо, щоб цей час входження був максимально коротким. Ми зробимо все, щоб так і було", - додав він.

Керівник ОП також розповів, що перебуває в контакті з декількома членами нової команди Трампа.

"Я не буду вдаватися в деталі, бо з великою повагою ставлюся до наших партнерів, до їх законодавства. Але повірте, починаючи з 20 січня ці консультації, ці контакти будуть максимально ефективними. І ми будемо працювати, щоб зустріч між президентами відбулася якомога скоріше, бо вона є дуже важливою", - зазначив Єрмак.