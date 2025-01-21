Переговоры с командой Трампа могут состояться в ближайшее время, Арахамия назвал сроки

Переговоры Зеленского с Трампом

Вчера, 20 января, в столице США, Вашингтоне, состоялась церемония инаугурации Трампа. Это событие официально подтвердило его вступление в должность президента и главы администрации Белого дома.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, перед тем, как садиться за стол переговоров с Россией, он бы хотел получить от избранного президента США Трампа гарантии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак недавно отмечал, что в ближайшее время может состояться личная встреча президента Украины и республиканца. В частности он добавил, что сразу после инаугурации между командами начнутся официальные разговоры и консультации.

В частности Трамп заявлял, что Путин хочет встретиться с ним. На днях избранный президент США снова рассказал о желании Путина поговорить и добавил, что подготовка такого контакта уже происходит.

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