Переговори Келлога з Лукашенком тривали понад шість годин: NYT дізналося подробиці
Спецпосланець президента США Кіт Келлог на зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком хотів заручитися підтримкою щодо війни, яку розв'язала Росія в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними видання, Келлог під час зустрічі з Лукашенком намагався заручитися його підтримкою в укладенні можливої мирної угоди між Україною і Росією під час переговорів, які тривали 6,5 годин.
Сторони обговорили американські та європейські санкції проти Білорусі, війни в Україні та на Близькому Сході, а також відносини Білорусі з Росією і Китаєм.
Келлога в Мінську супроводжував заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт, який у лютому відвідав Білорусь, щоб досягти угоди щодо звільнення політв'язнів в обмін на послаблення санкцій.
За даними видання, угода щодо 14 ув'язнених 21 червня прискорила процес, у якому затримані, включно з трьома американцями, звільнялися невеликими групами в останні місяці.
"Цілі Келлога виглядають менш амбітними, вони зосереджені не стільки на відриві Білорусі від Москви, скільки на забезпеченні допомоги Лукашенку в можливій мирній угоді між Росією та Україною", - ідеться в повідомленні.
Сторони дійшли висновку на спільній пресконференції, що живуть у "дуже небезпечний час", коли кризи можуть різко "загостритися і зростати", якщо не бути "мудрими і справедливими".
Поїздка Келлога до Білорусі
Нагадаємо, видання Reuters анонсувало, що спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог може поїхати до Білорусі найближчими днями. Очікувалося, що він зустрінеться з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, щоб дати "імпульс переговорам" між РФ і Україною.
Келлог став найбільш високопоставленим чиновником США за останні роки, який відвідав Білорусь.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що таким чином США намагаються отримати ще одну комунікаційну доріжку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.