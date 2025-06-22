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Переговоры Келлога с Лукашенко длились более шести часов: NYT узнало подробности

Воскресенье 22 июня 2025 01:34
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Переговоры Келлога с Лукашенко длились более шести часов: NYT узнало подробности Фото: Келлог встретился с Лукашенко (president.gov.by)
Автор: РБК-Украина

Спецпосланник президента США Кит Келлог на встрече с белорусским диктатором Александром Лукашенко хотел заручиться поддержкой в отношении войны, которую развязала Россия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, Келлог во время встречи с Лукашенко пытался заручиться его поддержкой в заключении возможного мирного соглашения между Украиной и Россией в ходе переговоров, которые длились 6,5 часов.

Стороны обсудили американские и европейские санкции против Беларуси, войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем.

Келлога в Минске сопровождал заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, который в феврале посетил Беларусь, чтобы достичь соглашения по освобождению политзаключенных в обмен на ослабление санкций.

По данным издания, сделка по 14 заключенных 21 июня ускорила процесс, в котором задержанные, включая трех американцев, освобождались небольшими группами в последние месяцы.

"Цели Келлога выглядят менее амбициозными, они сосредоточены не столько на отрыве Беларуси от Москвы, сколько на обеспечении помощи Лукашенко в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной", - сказано в сообщении.

Стороны пришли к выводу на совместной пресс-конференции, что живут "в очень опасное время", когда кризисы могут резко "обостриться и расти", если не быть "мудрыми и справедливыми".

Поездка Келлога в Беларусь

Напомним, издание Reuters анонсировано, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог может поехать в Беларусь в ближайшие дни. Ожидалось, что он встретится с белорусским диктатором Александром Лукашенко, чтобы дать "импульс переговорам" между РФ и Украиной.

Келлог стал самым высокопоставленным чиновником США за последние годы, который посетил Беларусь.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что таким образом США пытаются получить еще одну коммуникационную дорожку.

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