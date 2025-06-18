ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Новий шлях до миру в Україні? Посланець Трампа планує візит до Лукашенка, - Reuters

Середа 18 червня 2025 05:35
UA EN RU
Новий шлях до миру в Україні? Посланець Трампа планує візит до Лукашенка, - Reuters Фото: Кіт Келлог поїде до Білорусі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог збирається найближчими днями зустрітися з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чотири обізнаних джерела повідомили журналістам, що Келлог має намір вирушити до Білорусі на тлі того, що переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією все ще перебувають у глухому куті.

За даними видання, спецпредставник Трампа стане найвисокопоставленішою за останні роки офіційною особою від США, яка відвідає Білорусь, якщо поїздка все ж відбудеться.

"Точний порядок денний зустрічі невідомий, проте Келлог приватно охарактеризував поїздку як крок, який може допомогти надати імпульс мирним переговорам, спрямованим на припинення війни в Україні", - ідеться в повідомленні.

Мирні переговори щодо України

США позиціонують себе як посередника між Україною та Росією в переговорах, хоча й відмовляються від максимального тиску на Москву.

Нагадаємо, що 2 червня Україна і Росія провели другий раунд мирних переговорів, під час яких домовилися про обмін полоненими і тілами загиблих військових.

Російська делегація передала свій "меморандум", який фактично виявився ультиматумом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Москви є політичним спамом і піаром для внутрішнього ринку.

Примітно, що Лукашенко в березні 2025 року запропонував організувати переговори України, США і РФ за участю Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Кіт Келлог Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб
Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді