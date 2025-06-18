Навіщо Келлога відправляють до Лукашенка: в ОП розкрили задум команди Трампа
США можуть направити спецпредставника з питань України Кіта Келлога до Білорусі. Таким чином Вашингтон хоче повпливати на російського диктатора Володимира Путіна.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Мені здається, що пан Келлог шукає можливості розширити діалогове вікно з Росією. Ну все ж таки, він вважає, що Лукашенко є в чомусь суб'єктним і може повпливати в чомусь на Путіна, і хоче отримати ще одну комунікаційну доріжку, по якій він буде рухатись і так далі", - сказав він.
Подоляк вважає, що така стратегія - помилкова, оскільки білоруський диктатор Олександр Лукашенко не є впливовим суб'єктом і діє достатньо обережно. На думку радника керівника ОП, Лукашенко не буде втручатися в розуміння війни і миру Путіним, він боїться його.
"Лукашенко знову таки, крім Росії, залежний ще й від Китаю. По-перше, від Росії, там практично весь бюджет формується, весь силовий блок формується Росією. Тобто, суб'єктності Білорусі, як держави, сьогодні не існує і так далі. Але Келлог вважає, що він хоче отримати ще одну комунікаційну можливість, через Лукашенка щось там казати", - додав Подоляк.
Він також зазначив, що єдина країна, яка дійсно може повпливати на Росію, - це Китай.
"Але Китай, по-перше, має свій конфлікт зі США. І Китай точно не буде зацікавлений, щоб допомогти Сполученим Штатам отримати дивіденди з точки зору миротворчої місії. Китай може сам відіграти цю місію, але знову ж таки, коли?" - заявив радник керівника ОП.
Келлог поїде до Лукашенка?
Напередодні Reuters повідомило, що спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог може поїхати до Білорусі найближчими днями.
За даними джерел видання, Келлог має зустрітися з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, щоб дати "імпульс переговорам" між РФ та Україною.
Якщо візит відбудеться, то Келлог стане найвисокопоставленішим чиновником США за останні роки, який відвідав Білорусь.
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