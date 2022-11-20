"Переговори були б капітуляцією України": в ОП пояснили безглуздість дипломатії з Росією

Спроби західних країн переконати Київ вести переговори з Москвою після серії великих військових перемог українців є безглуздими. Це рівнозначно просити капітуляції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в інтерв'ю AFP.

За його словами, на Банковій сприймають такі розмови як простий маневр Кремля, щоб "перепочити" та підготувати новий наступ.

Він також розповів, що

Нагадаємо, після втечі росіян з Херсона чиновники в США заговорили про можливість переговорів з РФ. Зокрема, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі побачив "вікно можливостей" для проведення переговорів між Україною та РФ.

Зазначимо, в Офісі президента неодноразово пояснювали, що переговори з Росією невигідні як Україні, так і Європі, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через деякий час.

Так, президент Володимир Зеленський попередив, зараз Росія зараз шукає можливості домогтися "короткого перемир'я", щоб таким чином "відновити сили" для подальшої війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.