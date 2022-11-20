RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Переговоры были бы капитуляцией Украины": в ОП объяснили нелепость дипломатии с Россией

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед украинцев бессмысленны. Это равносильно просить капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью AFP.

Он также рассказал, что

По его словам, на Банковой воспринимают такие разговоры как простой маневр Кремля, чтобы "отдохнуть" и подготовить новое наступление.

Но н

фундаментальным переломом в конфликте".

Напомним, после бегства россиян из Херсона чиновники в США заговорили о переговорах с РФ. В частности, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли увидел "окно возможностей" для проведения переговоров между Украиной и РФ .

Отметим, в Офисе президента не раз объясняли, что переговоры с Россией невыгодны как Украине, так и Европе, поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через некоторое время.

Так, президент Владимир Зеленский предупредил, сейчас Россия сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия", чтобы таким образом "восстановить силы" для последующего ведения войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИрина ПодолякКремльОфис президентаВойна России против Украины