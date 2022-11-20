"Переговоры были бы капитуляцией Украины": в ОП объяснили нелепость дипломатии с Россией

Попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед украинцев бессмысленны. Это равносильно просить капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью AFP.

По его словам, на Банковой воспринимают такие разговоры как простой маневр Кремля, чтобы "отдохнуть" и подготовить новое наступление.

Он также рассказал, что

Напомним, после бегства россиян из Херсона чиновники в США заговорили о переговорах с РФ. В частности, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли увидел "окно возможностей" для проведения переговоров между Украиной и РФ .

Отметим, в Офисе президента не раз объясняли, что переговоры с Россией невыгодны как Украине, так и Европе, поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через некоторое время.

Так, президент Владимир Зеленский предупредил, сейчас Россия сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия", чтобы таким образом "восстановить силы" для последующего ведения войны.

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