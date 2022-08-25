Переговоры с РФ не выгодны как для Украины, так и для ЕС: У Зеленского рассказали почему
Переговорный процесс с Россией невыгоден как для Украины, так и для Европы, поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через определенное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Bild.
"Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие будет означать лишь следующий этап войны через определенное время", - отметил он.
Подоляк считает, что в случае такого неполного завершения войны в страну не рискнут возвращаться многие украинцы и не придут инвестиции.
"Это будет "нарастающая серая зона", которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал советник главы ОП.
Он убежден, что странам ЕС переговорный процесс пока невыгоден, поскольку это спровоцирует Россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.
Подоляк подчеркнул, что переговоры с Россией можно будет начать только тогда, когда произойдет крушение последней надежды РФ дожать Украину военным путем.
"Только после того, как Россия поймет, что она больше не сможет вести войну", - подытожил он.
Напомним, по данным Reuters, Кремль надеется, что энергетический кризис в Европе и зимние холода заставят лидеров ЕС давить на Украину, чтобы она начала переговоры с Россией.
В тоже время британский премьер Борис Джонсон считает, что сейчас для Украины не время начинать переговоры с Россией, поскольку власти страны-агрессора хотят только напасть и забрать жизни украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.