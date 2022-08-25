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Переговоры с РФ не выгодны как для Украины, так и для ЕС: У Зеленского рассказали почему

Новина українською →
Киев, Четверг 25 августа 2022 12:33
Переговоры с РФ не выгодны как для Украины, так и для ЕС: У Зеленского рассказали почему Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Переговорный процесс с Россией невыгоден как для Украины, так и для Европы, поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через определенное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Bild.

"Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие будет означать лишь следующий этап войны через определенное время", - отметил он.

Подоляк считает, что в случае такого неполного завершения войны в страну не рискнут возвращаться многие украинцы и не придут инвестиции.

"Это будет "нарастающая серая зона", которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал советник главы ОП.

Он убежден, что странам ЕС переговорный процесс пока невыгоден, поскольку это спровоцирует Россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.

Подоляк подчеркнул, что переговоры с Россией можно будет начать только тогда, когда произойдет крушение последней надежды РФ дожать Украину военным путем.

"Только после того, как Россия поймет, что она больше не сможет вести войну", - подытожил он.

Напомним, по данным Reuters, Кремль надеется, что энергетический кризис в Европе и зимние холода заставят лидеров ЕС давить на Украину, чтобы она начала переговоры с Россией.

В тоже время британский премьер Борис Джонсон считает, что сейчас для Украины не время начинать переговоры с Россией, поскольку власти страны-агрессора хотят только напасть и забрать жизни украинцев.

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