Переговори в Абу-Дабі: Зеленський провів консультації з українською делегацією

За словами президента, він щойно телефоном по гучномовцю провів консультації з українською делегацією перед початком переговорів.

"Говорив з головою делегації Рустемом Умєровим, а також з усією командою. Всі розуміють, що робити. Обговорили рамку, тематику і бажаний результат. Обговорили також, що формати можуть бути різними", - розповів Зеленський.

Він додав, що переговорна група буде безпосередньо реагувати на перебіг діалогу на місці.

"Тому що в такому форматі він перший раз за довгий період", - сказав глава держави.

Президент також підкреслив, що залишатиметься у постійному контакті з командою.