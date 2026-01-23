Переговоры в Абу-Даби: Зеленский провел консультации с украинской делегацией

По словам президента, он только что по телефону по громкоговорителю провел консультации с украинской делегацией перед началом переговоров.

"Говорил с главой делегации Рустемом Умеровым, а также со всей командой. Все понимают, что делать. Обсудили рамку, тематику и желаемый результат. Обсудили также, что форматы могут быть разными", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что переговорная группа будет непосредственно реагировать на ход диалога на месте.

"Потому что в таком формате он первый раз за долгий период", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что будет оставаться в постоянном контакте с командой.