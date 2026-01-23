Переговоры в Абу-Даби: Зеленский провел консультации с украинской делегацией

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с украинской делегацией, которая находится в ОАЭ на трехсторонних переговорах между Украиной, США и РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.
По словам президента, он только что по телефону по громкоговорителю провел консультации с украинской делегацией перед началом переговоров.
"Говорил с главой делегации Рустемом Умеровым, а также со всей командой. Все понимают, что делать. Обсудили рамку, тематику и желаемый результат. Обсудили также, что форматы могут быть разными", - рассказал Зеленский.
Он добавил, что переговорная группа будет непосредственно реагировать на ход диалога на месте.
"Потому что в таком формате он первый раз за долгий период", - сказал глава государства.
Президент также подчеркнул, что будет оставаться в постоянном контакте с командой.
Как известно, сегодня и завтра в Объединенных Арабских Эмиратах проходит встреча Украины, США и России.
Президент подчеркнул, что вопросы Донбасса будут среди ключевых на этих переговорах. Глава государства также сегодня утвердил состав украинской делегации, которую возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.
В переговорную группу также вошли глава Офиса Президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, а еще представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
Между тем российскую делегацию представляют высокопоставленные чиновники Министерства обороны РФ, которые получили четкие инструкции от российского диктатора Владимира Путина. Возглавил переговорную группу начальник ГРУ Игорь Костюков.
Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече - читайте в материале РБК-Украина.