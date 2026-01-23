Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ

Головне:

До цього перемовники України та РФ зустрічалися окремо з американськими чи чиновниками, але не спілкувалися один з одним безпосередньо (ще були тристоронні перемовини за посередництва Туреччини).

Перед Абу-Дабі американці зустрілися окремо з Україною та США - Зеленський з Трампом у Давосі, а посланці США провели переговори з Путіним у Кремлі.

Після сьогоднішніх тристоронніх переговорів, наступний їх раунд очікується завтра, 24 січня вранці.

Головне питання - територіальне, стосується Донбасу.

Українську делегацію очолює секретар РНБО Умєров, російську - голова ГРУ Костюков. Від США - Віткофф, Кушнер, Дрісколл.

Що відомо про перемовини на цю мить:

13:52

Італійське видання Corriere della Sera з посиланням на джерела пише, що на зустрічі переговорних груп нібито "буде представлено 4 документи, які можуть лягти в основу мирного договору".

Документи, мовляв, передбачають передачу всього Донбасу російській стороні. Натомість Україна отримує план державного та приватного фінансування на суму 800 мільярдів доларів.

13:04

Sky News написало, що переговори України, США та РФ в Абу-Дабі нібито "вже стартували".

В Офісі роз'яснили ситуацію журналістам. Там наголосили, що офіційного часу початку перемовин немає. Частина команд уже на місці і проводить неформальні обговорення, але це не означає, що це старт зустрічі або ні, адже партнери зараз часто працюють у форматі "під час обіду" або очікування.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин пояснив, що це розмови за участі "неформатних" людей (тобто різних представників).

Тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках, додав він..

Тема переговорів України, США та РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що на тристоронніх переговорах США, України та Росії в Абу-Дабі будуть обговорювати питання Донбасу.

"Питання Донбасу будуть обговорювати в модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні й завтра. З керівником групи Умєровим говорив - він буде мені на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей давати відповідні сигнали", - повідомив Зеленський.

Видання Financial Times з посиланням на два джерела написало, що США та Україна нібито обговорювали, аби запропонувати на тристоронніх перемовинах енергетичне перемир'я.

Мовляв, Москва припиняє атаки на українські енергооб’єкти, а Київ - на російські НПЗ. Втім, одне з джерел зазначило, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться, оскільки вважає удари по енергетиці України "важливим важелем тиску".

Водночас високопоставлений український чиновник зазначив, що Київ теж з обережністю ставиться до можливого енергетичного перемир’я. Причина - успішні удари дронів по нафтових об’єктах Росії та останнім часом по танкерах, що постачають паливо для її військових операцій.

Хто у складі делегацій

Україна:

секретар РНБО Рустем Умєров (очолює переговорну групу України),

(очолює переговорну групу України), голова ОП Кирило Буданов та його заступник Сергій Кислиця ,

та його заступник , начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов ,

, нардеп, голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія ,

, представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький,

керівник ГУР МО Олег Іващенко,

перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський,

перший заступник голови СБУ Олександр Поклад,

радник Кабінету президента України Офісу президента України Олександр Бевз.

США:

посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер ,

та , міністр армії США Ден Дрісколл.

Росія:

начальник ГРУ Ігор Костюков (голова російської переговорної групи),

(голова російської переговорної групи), посланець Путіна, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

За словами російської сторони, до її делегації переважно входять представники Міноборони.

Остання версія мирного плану

Обговорення врегулювання війни в України точиться в рамках 20-пунктного плану миру.

Зеленський раніше повідомив, що спільний із США мирний план, над яким працювали обидві сторони, готовий на 90%. З початкових 28 пунктів документ скоротили до 20. Раніше Зеленський вже розкривав журналістам його повний зміст, а РБК-Україна публікувало список пунктів.

За даними Bloomberg, напередодні тристоронніх перемовин США неофіційно передали останню версію плану Путіну через його помічника Дмитрієва.

Це дозволило російському президенту підготувати "зауваження та пропозиції" для нічних переговорів у Кремлі за участю спецпосланців Віткоффа і Кушнера.

Медіа зазначає, що Кремль сприймає отримання проекту як "крок уперед", водночас багато питань або взагалі не враховані, або сформульовані так, що Росія вважає їх "незадовільними".

Попередні двосторонні зустрічі

США-Україна: Трампа і Зеленський зустрічалися в Давосі

За день до тристоронньої зустрічі США провели двосторонні переговори і з Україною, і з Росією.

Так, на полях форуму в Давосі вчора, 22 січня президент Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом.

Їх зустріч тривала майже годину та закінчилися короткою розмовою тет-а-тет.

Обидві сторони оцінили перемовини як "позитивні", а Трамп, спілкуючись з журналістами по дорозі з Давосу заявив, що лідери України та Росії хочуть укласти угоду, але оминув відповідь на питання, на які поступки піде РФ.

"Росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що ви знаєте, всі повинні бути готові, не тільки Україна, і це важливо для нас", - своєю чергою сказав медіа Зеленський.

Американська сторона стверджує про "близькість до угоди". Але у відповідь на те, чи є можливість укласти мирну угоду, Трамп заявив, що "потрібно подивитися, що ще станеться".

Зауважимо, що про плани провести тристоронню зустріч в ОАЕ на технічному рівні першим повідомив президент України вчора під час виступу в Давосі за підсумками перемовин з американським Трампом.

Проте, як писала Financial Times з посиланням на джерела у США та Україні, Москва на той момент не повідомила про свою згоду на участь у переговорах. Свою згоду на перемовини Кремль дав після перемовин американських посланців з Путіним вчора ввечері.

США-РФ. Ніч переговорів американців з Путіним у Кремлі

Пізно ввечері в четвер, 22 січня посланці президента США - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - зустрілися в Кремлі з Путіним. Їх перемовини тривали близько 4 годин. Москва заявила, що "територіальне питання так і не було вирішене".

Як розповів помічник глави Кремля РФ Юрій Ушаков, сторони за підсумками перемовин домовилися про першу зустріч тристоронню зустріч робочої групи з питань безпеки в Абу-Дабі в п'ятницю.

Помічник Путіна Ушаков після переговорів із США сказав, що "без вирішення територіального питання" за так званою "формулою Анкориджа" довгостроковий мир в Україні неможливий.

"Формула Анкориджа" в російській риториці - це не мирний план, а перелік територіальних умов, які Москва вважає обов’язковими. Головне - визнання "нових реалій" на полі бою.

Він додав, що Росія нібито "зацікавлена" у дипломатичному врегулюванні, але поки цього не відбудеться, продовжить вести війну проти України.

Ушаков офіційно заявив, що в Абу-Дабі направлена делегація з представниками керівництва Міноборони, яка одержала від Путіна "конкретні інструкції".

Крім того, там же, в Абу-Дабі, пройдуть двосторонні переговори між посланцем Кремля Дмитрієвим та представником Трампа Віткоффом.