RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ

Фото: США, Украина и РФ собрались на переговоры в Абу-Даби (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Представители Украины, США и РФ собрались на первые трехсторонние переговоры в Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов). Главной темой обсуждений является Донбасс.

РБК-Украина в материале рассказывает главное о переговорах и что предшествовало трехсторонней встрече.

Главное:

  • До этого переговорщики Украины и РФ встречались отдельно с американскими или чиновниками, но не общались друг с другом напрямую (еще были трехсторонние переговоры при посредничестве Турции).
  • Перед Абу-Даби американцы встретились отдельно с Украиной и США - Зеленский с Трампом в Давосе, а посланники США провели переговоры с Путиным в Кремле.
  • После сегодняшних трехсторонних переговоров следующий их раунд ожидается завтра, 24 января утром.
  • Главный вопрос - территориальный, касается Донбасса.
  • Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Умеров, российскую - глава ГРУ Костюков. От США - Уиткофф, Кушнер, Дрисколл.

Что известно о переговорах на данный момент:

13:04

Sky News написало, что переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби якобы "уже стартовали".

В Офисе разъяснили ситуацию журналистам. Там отметили, что официального времени начала переговоров нет. Часть команд уже на месте и проводит неформальные обсуждения, но это не означает, что это старт встречи или нет, ведь партнеры сейчас часто работают в формате "во время обеда" или ожидания.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин объяснил, что это разговоры с участием "неформатных" людей (то есть разных представителей).

Поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках, добавил он.

Тема переговоров Украины, США и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что на трехсторонних переговорах США, Украины и России в Абу-Даби будут обсуждать вопрос Донбасса.

"Вопрос Донбасса будут обсуждать в модальности, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра. С руководителем группы Умеровым говорил - он будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей давать соответствующие сигналы", - сообщил Зеленский.

Издание Financial Times со ссылкой на два источника написало, что США и Украина якобы обсуждали, чтобы предложить на трехсторонних переговорах энергетическое перемирие.

Мол, Москва прекращает атаки на украинские энергообъекты, а Киев - на российские НПЗ. Впрочем, один из источников отметил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится, поскольку считает удары по энергетике Украины "важным рычагом давления".

В то же время высокопоставленный украинский чиновник отметил, что Киев тоже с осторожностью относится к возможному энергетическому перемирию. Причина - успешные удары дронов по нефтяным объектам России и в последнее время по танкерам, поставляющим топливо для ее военных операций.

Кто в составе делегаций

Украина:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров (возглавляет переговорную группу Украины),
  • глава ОП Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица,
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,
  • нардеп, глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия,
  • представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий,
  • руководитель ГУР МО Олег Иващенко,
  • первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский,
  • первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад,
  • советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины Александр Бевз.

США:

  • посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер,
  • министр армии США Дэн Дрисколл.

Россия:

  • начальник ГРУ Игорь Костюков (глава российской переговорной группы),
  • посланник Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам российской стороны, в ее делегацию в основном входят представители Минобороны.

Последняя версия мирного плана

Обсуждение урегулирования войны в Украине идет в рамках 20-пунктного плана мира.

Зеленский ранее сообщил, что совместный с США мирный план, над которым работали обе стороны, готов на 90%. Из первоначальных 28 пунктов документ сократили до 20. Ранее Зеленский уже раскрывал журналистам его полное содержание, а РБК-Украина публиковало список пунктов.

По данным Bloomberg, накануне трехсторонних переговоров США неофициально передали последнюю версию плана Путину через его помощника Дмитриева.

Это позволило российскому президенту подготовить "замечания и предложения" для ночных переговоров в Кремле с участием спецпосланников Уиткоффа и Кушнера.

Медиа отмечает, что Кремль воспринимает получение проекта как "шаг вперед", в то же время многие вопросы или вообще не учтены, или сформулированы так, что Россия считает их "неудовлетворительными".

Предыдущие двусторонние встречи

США-Украина: Трампа и Зеленский встречались в Давосе

За день до трехсторонней встречи США провели двусторонние переговоры и с Украиной, и с Россией.

Так, на полях форума в Давосе вчера, 22 января президент Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.

Их встреча длилась почти час и закончились коротким разговором тет-а-тет.

Обе стороны оценили переговоры как "позитивные", а Трамп, общаясь с журналистами по дороге из Давоса заявил, что лидеры Украины и России хотят заключить соглашение, но обошел ответ на вопрос, на какие уступки пойдет РФ.

"Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что вы знаете, все должны быть готовы, не только Украина, и это важно для нас", - в свою очередь сказал медиа Зеленский.

Американская сторона утверждает о "близости к соглашению". Но в ответ на то, есть ли возможность заключить мирное соглашение, Трамп заявил, что "нужно посмотреть, что еще произойдет".

Заметим, что о планах провести трехстороннюю встречу в ОАЭ на техническом уровне первым сообщил президент Украины вчера во время выступления в Давосе по итогам переговоров с американским Трампом.

Однако, как писала Financial Times со ссылкой на источники в США и Украине, Москва на тот момент не сообщила о своем согласии на участие в переговорах. Свое согласие на переговоры Кремль дал после переговоров американских посланников с Путиным вчера вечером.

США-РФ. Ночь переговоров американцев с Путиным в Кремле

Поздно вечером в четверг, 22 января посланцы президента США - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - встретились в Кремле с Путиным. Их переговоры продолжались около 4 часов. Москва заявила, что "территориальный вопрос так и не был решен".

Как рассказал помощник главы Кремля РФ Юрий Ушаков, стороны по итогам переговоров договорились о первой встрече трехстороннюю встречу рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби в пятницу.

Помощник Путина Ушаков после переговоров с США сказал, что "без решения территориального вопроса" по так называемой "формуле Анкориджа" долгосрочный мир в Украине невозможен.

"Формула Анкориджа" в российской риторике - это не мирный план, а перечень территориальных условий, которые Москва считает обязательными. Главное - признание "новых реалий" на поле боя.

Он добавил, что Россия якобы "заинтересована" в дипломатическом урегулировании, но пока этого не произойдет, продолжит вести войну против Украины.

Ушаков официально заявил, что в Абу-Даби направлена делегация с представителями руководства Минобороны, которая получила от Путина "конкретные инструкции".

Кроме того, там же, в Абу-Даби, пройдут двусторонние переговоры между посланником Кремля Дмитриевым и представителем Трампа Уиткоффом.

Читайте также:

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиОбъединенные Арабские ЭмиратыУкраинаМирные переговорымирный план СШАВойна в Украине