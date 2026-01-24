Переговори в Абу-Дабі: Зеленський розповів, про що домовилися

Хто брав участь у переговорах

За його словами, сторони встигли обговорити широкий спектр питань, а самі розмови були конструктивними.

З українського боку в зустрічах брали участь міністр оборони Рустем Умєров, очільник ГУР Кирило Буданов, командувач Об’єднаних сил Андрій Гнатов, народний депутат Давид Арахамія, постпред України при ООН Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Американську сторону представляли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич і Джош Грюнбаум. Від Росії участь у переговорах брали представники воєнної розвідки та армії.

Про що говорили сторони

За словами Зеленського, ключовою темою обговорень стали можливі параметри закінчення війни. Окрему увагу приділили питанню американського моніторингу та контролю за процесом завершення війни й дотриманням реальної безпеки.

Також американська сторона порушувала питання форматів закріплення домовленостей щодо завершення війни та необхідних для цього безпекових умов.

Можливе продовження переговорів

За підсумками зустрічей сторони домовилися доповісти у своїх столицях про результати перемовин і узгодити подальші кроки з лідерами держав. Військові визначили перелік питань для можливої наступної зустрічі.

"За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню", - заявив Зеленський.