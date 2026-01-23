ua en ru
На переговорах України, США та Росії в ОАЕ ключовим стане питання територій, - Axios

П'ятниця 23 січня 2026 10:22
На переговорах України, США та Росії в ОАЕ ключовим стане питання територій, - Axios Фото: на переговорах України, США та Росії в ОАЕ ключовим стане питання територій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Питання територій стане ключовою темою переговорів у рамках тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, США близькі до угоди з Україною щодо мирного плану, але поки що не досягли чіткого успіху в залученні російської сторони, хоча вона не відкидала запропонований план категорично.

За словами джерел Axios, питання територій на сході України буде основним, яке обговорюватиметься під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

Повідомляється, що спецпосланець США Стів Віткофф разом із членом делегації Джаредом Кушнером уже вирушили до Абу-Дабі для участі в переговорах. За інформацією українського посадовця, до них також долучиться міністр армії США Ден Дрісколл.

Українську сторону на зустрічі представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Російську Федерацію на переговорах представлятиме Кирило Дмитрієв, а також делегація на чолі з начальником ГРУ Ігорем Костюковим.

Що передувало

Нагадаємо, 22 січня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися у Давосі. Також у рамках Світового економічного форума стало відомо, що 23 січня пройде перша тристороння зустріч України, США та Росії.

Також у четвер, 22 січня, в Кремлі відбулась зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним, де також брали участь Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Вона тривала 3,5 години.

Після цієї зустрічі у РФ підтвердили проведення першого засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України, яке відбудеться в Абу-Дабі у сьогодні, 23 січня.

