На переговорах Украины, США и России в ОАЭ ключевым станет вопрос территорий, - Axios

Пятница 23 января 2026 10:22
На переговорах Украины, США и России в ОАЭ ключевым станет вопрос территорий, - Axios Фото: на переговорах Украины, США и России в ОАЭ ключевым станет вопрос территорий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вопрос территорий станет ключевой темой переговоров в рамках трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным издания, США близки к соглашению с Украиной по мирному плану, но пока не достигли четкого успеха в привлечении российской стороны, хотя она не отвергала предложенный план категорически.

По словам источников Axios, вопрос территорий на востоке Украины будет основным, который будет обсуждаться во время трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Сообщается, что спецпосланник США Стив Уиткофф вместе с членом делегации Джаредом Кушнером уже отправились в Абу-Даби для участия в переговорах. По информации украинского чиновника, к ним также присоединится министр армии США Дэн Дрисколл.

Украинскую сторону на встрече будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Российскую Федерацию на переговорах будет представлять Кирилл Дмитриев, а также делегация во главе с начальником ГРУ Игорем Костюковым.

Что предшествовало

Напомним, 22 января президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Давосе. Также в рамках Всемирного экономического форума стало известно, что 23 января пройдет первая трехсторонняя встреча Украины, США и России.

Также в четверг, 22 января, в Кремле состоялась встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным, где также участвовали Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Она длилась 3,5 часа.

После этой встречи в РФ подтвердили проведение первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, которое состоится в Абу-Даби в сегодня, 23 января.

Соединенные Штаты Америки Объединенные Арабские Эмираты Украина Вторжение России в Украину мирный план США
