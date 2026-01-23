На переговорах Украины, США и России в ОАЭ ключевым станет вопрос территорий, - Axios

Вопрос территорий станет ключевой темой переговоров в рамках трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По данным издания, США близки к соглашению с Украиной по мирному плану, но пока не достигли четкого успеха в привлечении российской стороны, хотя она не отвергала предложенный план категорически.

По словам источников Axios, вопрос территорий на востоке Украины будет основным, который будет обсуждаться во время трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Сообщается, что спецпосланник США Стив Уиткофф вместе с членом делегации Джаредом Кушнером уже отправились в Абу-Даби для участия в переговорах. По информации украинского чиновника, к ним также присоединится министр армии США Дэн Дрисколл.

Украинскую сторону на встрече будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Российскую Федерацию на переговорах будет представлять Кирилл Дмитриев, а также делегация во главе с начальником ГРУ Игорем Костюковым.