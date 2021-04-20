На переговорах в ТКГ прорыв: касается дополнительных мер по прекращению огня

"За основу был взят украинский проект Дополнения. Благодаря содействию главы СММ ОБСЕ господина посла Халита Чевика, стороны прошли первое чтение в полном объеме", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ. Не исключено, что такое заседание пройдет еще до конца этой недели.

"Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте", - отметили в пресс-службе.