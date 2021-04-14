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Украина в ТКГ на фоне обострения на Донбассе выступила за всеобъемлющее прекращение огня

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 21:44
Украина в ТКГ на фоне обострения на Донбассе выступила за всеобъемлющее прекращение огня Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, необходимо усилить эффективный контроль за его исполнением.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской делегации в ТКГ.

"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнена главное, базовое условие - не достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - говорится в заявлении.

Также Украина настаивает на том, что боевики должны обеспечить свободный а беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Кроме того, от оккупантов требуют предоставить беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, освободить удерживаемых, а также разблокировать работу КПВВ.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перед заседанием направил предложения относительно усиления перемирия на Донбассе, однако Россия не отреагировала.

РБК-Украина писало, что на сегодня нет конструктивной работы в ТКГ относительно Донбасса, поскольку российская сторона блокирует ее своими провокациями.

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