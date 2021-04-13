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Кравчук предложил ТКГ усилить перемирие на Донбассе. Но Россия не реагирует

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 17:59
Кравчук предложил ТКГ усилить перемирие на Донбассе. Но Россия не реагирует Фото: Леонид Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Украина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перед заседанием ТКГ направил предложения по усилению перемирия на Донбассе. Но от российской стороны до сих пор нет реакции.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Настоящее время".

"Позавчера я направил госпоже Хайди Грау документ с дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня. Где идет речь не о политических заявлениях, а о конкретных предложениях, как договориться и решить главную задачу - реагировать на нарушение прекращения огня и какие меры должны быть приняты сторонами. Но почему-то нет никакой реакции со стороны Росси и со стороны ОРДЛО", - отметил Кравчук.

Он также попросил поднять этот вопрос в подгруппе по безопасности.

"Если есть какие-то замечания и дополнения, мы готовы их рассмотреть и учесть. Но не реагировать сейчас на гибель наших воинов, на целенаправленное убийство снайперами - это нас тревожит. Будем этот вопрос ставить сегодня и завтра, и обсуждать на заседании ТКГ", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук выступил за привлечение США к переговорам по Донбассу. В комментарии РБК-Украина он отметил, что только Вашингтон может реально требовать от Москвы выполнения международных норм.

Также РБК-Украина писало, что на сегодня нет конструктивной работы в ТКГ по Донбассу, поскольку российская сторона блокирует ее своими провокациями.

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