Кравчук предложил ТКГ усилить перемирие на Донбассе. Но Россия не реагирует

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перед заседанием ТКГ направил предложения по усилению перемирия на Донбассе. Но от российской стороны до сих пор нет реакции.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Настоящее время" .

"Позавчера я направил госпоже Хайди Грау документ с дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня. Где идет речь не о политических заявлениях, а о конкретных предложениях, как договориться и решить главную задачу - реагировать на нарушение прекращения огня и какие меры должны быть приняты сторонами. Но почему-то нет никакой реакции со стороны Росси и со стороны ОРДЛО", - отметил Кравчук.

Он также попросил поднять этот вопрос в подгруппе по безопасности.

"Если есть какие-то замечания и дополнения, мы готовы их рассмотреть и учесть. Но не реагировать сейчас на гибель наших воинов, на целенаправленное убийство снайперами - это нас тревожит. Будем этот вопрос ставить сегодня и завтра, и обсуждать на заседании ТКГ", - отметил Кравчук.