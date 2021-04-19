Подгруппа ТКГ по безопасности завтра соберется на экстренное заседание, - Арестович

Во вторник, 20 апреля, подгруппа Трехсторонней контактной группы соберется на экстренное заседание. Оно запланировано на 10:00.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Напомним, 16 апреля украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Но дата и время заседания еще не определены.

Кроме того, на заседании ТКГ 15 апреля украинская сторона предложила вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе. Украина также заявила о необходимости усилить эффективный контроль за его исполнением.