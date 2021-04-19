Подгруппа ТКГ по безопасности завтра соберется на экстренное заседание, - Арестович
Фото: Алексей Арестович, спикер украинской делегации в ТКГ (facebook.com/assistantschool)
Во вторник, 20 апреля, подгруппа Трехсторонней контактной группы соберется на экстренное заседание. Оно запланировано на 10:00.
Об этом РБК-Украина сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"Заседание подгруппы по безопасности ТКГ состоится завтра", - сообщил он.
Арестович уточнил, что переговоры запланированы на 10:00.
Напомним, 16 апреля украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Но дата и время заседания еще не определены.
Кроме того, на заседании ТКГ 15 апреля украинская сторона предложила вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе. Украина также заявила о необходимости усилить эффективный контроль за его исполнением.