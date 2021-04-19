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Подгруппа ТКГ по безопасности завтра соберется на экстренное заседание, - Арестович

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 22:23
Подгруппа ТКГ по безопасности завтра соберется на экстренное заседание, - Арестович Фото: Алексей Арестович, спикер украинской делегации в ТКГ (facebook.com/assistantschool)
Автор: Владислав Красинский

Во вторник, 20 апреля, подгруппа Трехсторонней контактной группы соберется на экстренное заседание. Оно запланировано на 10:00.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Заседание подгруппы по безопасности ТКГ состоится завтра", - сообщил он.

Арестович уточнил, что переговоры запланированы на 10:00.

Напомним, 16 апреля украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Но дата и время заседания еще не определены.

Кроме того, на заседании ТКГ 15 апреля украинская сторона предложила вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе. Украина также заявила о необходимости усилить эффективный контроль за его исполнением.

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Подгруппа ТКГ по безопасности завтра соберется на экстренное заседание, - Арестович
Подгруппа ТКГ по безопасности завтра соберется на экстренное заседание, - Арестович
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