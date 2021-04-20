На переговорах у ТКГ прорив: стосується додаткових заходів щодо припинення вогню

"За основу було узято український проект Доповнення. Завдяки сприянню голови СММ ОБСЄ пана посла Халіта Чевіка, сторони пройшли перше читання в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ. Не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.

"Є надія, що на наступне засідання ТКГ на рівні глав делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений в повністю погодженому варіанті", - відзначили в прес-службі.