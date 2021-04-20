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На переговорах у ТКГ прорив: стосується додаткових заходів щодо припинення вогню

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 20 квітня, на переговорах підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) вдалося домогтися істотного прориву. Сторони погоджують додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Про це в Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

"За основу було узято український проект Доповнення. Завдяки сприянню голови СММ ОБСЄ пана посла Халіта Чевіка, сторони пройшли перше читання в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ. Не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.

"Є надія, що на наступне засідання ТКГ на рівні глав делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений в повністю погодженому варіанті", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук надіслав пропозиції щодо посилення перемир'я на Донбасі. Але від російської сторони досі не було реакції.

На його думку, зокрема, необхідно посилити контроль за його дотриманням.

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