Прем'єр Іспанії закликав Британію провести другий референдум щодо Brexit

Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Санчес впевнений, що Велика Британія мала "позитивний вплив" на Євросоюз

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав британську колегу, прем'єр-міністра Терезу Мей, провести другий референдум щодо Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANSA.

Санчес впевнений, що Велика Британія мала "позитивний вплив" на Євросоюз, і вона повинна залишатися в ЄС або знову приєднатися до нього в майбутньому.

"Якби я був Терезою Мей, я би організував другий референдум. Без сумніву, що Brexit - це велика втрата для обох (Великобританії та ЄС, - ред.). Я сподіваюся, що це рішення може бути переглянуто в майбутньому", - заявив він.

Зазначимо, партнери Великобританії з Європейського союзу посилюють політичний тиск на прем'єр-міністра Терезу Мей на тлі певного прогресу у переговорах щодо Brexit.

Також раніше повідомлялось, що радники прем'єр-міністра Британії Терези Мей таємно почали підготовку до можливих дострокових виборів до парламенту в листопаді.