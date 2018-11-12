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Євросоюз посилює тиск на Британію на тлі прогресу у переговорах по Brexit

Новини » Політика    12.11.2018 - 11:24
Фото: прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей (gov.uk)
Фото: прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей (gov.uk)

Угода про вихід країни із ЄС має бути досягнута у найближчі тижні

Партнери Великобританії з Європейського союзу сьогодні, 12 листопада, посилюють політичний тиск на прем'єр-міністра Терезу Мей на тлі певного прогресу у переговорах щодо Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Великобританія залишає ЄС 29 березня, проте угода про вихід має бути досягнута у найближчі тижні для того, щоб до березня її встигли схвалити британський та Європейський парламенти.

"М'яч – на полі Британії. Це питання політичного рішення Британії", - сказала журналістам у Брюсселі міністр у справах ЄС Франції Наталі Луазо.

У свою чергу міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс погодився, що ЄС "чекає новин з Лондона".

"У нас є час, але не так багато", - додав він.

Нагадаємо, радники прем'єр-міністра Британії Терези Мей таємно почали підготовку до можливих дострокових виборів до парламенту в листопаді.

Також раніше британський міністр у справах Brexit Домінік Рааб повідомляв, що переговори щодо доступу фінансових компаній до європейських ринків ще ведуться, і угода поки не досягнута.

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Новини України ЕвросоюзВеликобританияТереза МэйBrexit
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