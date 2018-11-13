У переговорах щодо Brexit немає прогресу, - Мей

Фото: Тереза Мей (gov.uk)

За словами Терези Мей, досягнути домовленностей надзвичайно складно

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що щодо чималої кількості питань відносно Brexit до цього часу не досягнуто домовленості з Європейським союзом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Однак, за її словами, Брюссель та Лондон перебувають на завершальній стадії переговорів про вихід Великобританії з ЄС.

"Обидві сторони прагнуть досягнути згоди. Однак те, про що ми домовляємось, надзвичайно складно", - заявила Мей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав британську колегу, прем'єр-міністра Терезу Мей, провести другий референдум щодо Brexit.

Зазначимо, партнери Великобританії з Європейського союзу посилюють політичний тиск на прем'єр-міністра Терезу Мей на тлі певного прогресу у переговорах щодо Brexit.

Також раніше повідомлялось, що радники прем'єр-міністра Британії Терези Мей таємно почали підготовку до можливих дострокових виборів до парламенту в листопаді.