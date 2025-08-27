UA

Економіка

Перегляд тарифів на розподіл - це повернення коштів обленерго через збитки 2021-23 років, - нардеп

Фото: нардеп розповіла, що даcть перегляд тарифів на електроенергію (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Перегляд тарифів на розподіл електроенергії є вимушеним, але необхідним рішенням для стабілізації фінансового стану ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки України Вікторії Гриб.

"Я розумію, що це болюче рішення, але на превеликий жаль, на сьогодні його треба приймати. Тому що перегляд тарифів, він же пов’язаний з поверненням коштів по перевіркам регулятора за збитки, які були понесені ОСРами за 21-23 роки", - пояснила вона.

За словами Гриб, саме через брак цих коштів у операторів систем розподілу утворилася значна заборгованість перед НЕК "Укренерго" за передачу та диспетчеризацію. 

"Тому це рішення, в першу чергу, спрямовано на повернення коштів з направленням їх якраз на погашення боргів перед НЕКом", - зазначила депутатка.

Вона підкреслила, що ухвалене рішення є позитивним для всіх учасників енергоринку, адже дозволить покращити фінансовий стан як ОСРів, так і ОСП. 

"Без цього рішення просто ніяк не можна обійтися. Тому дякую НКРЕКП за таку позицію", - наголосила Гриб.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що коригування тарифів на розподіл електроенергії для операторів систем розподілу (ОСР) є необхідним для підтримки їхньої надійної роботи в умовах війни.

Нагадаємо, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що головна мета перегляду тарифів для операторів системи розподілу - зменшення боргового навантаження на ринку та підготовка до опалювального сезону.

