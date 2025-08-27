Пересмотр тарифов на распределение - это возврат средств облэнерго за ущерб 2021-23 годов, - нардеп

"Я понимаю, что это болезненное решение, но к большому сожалению, на сегодня его нужно принимать. Потому что пересмотр тарифов, он же связан с возвратом средств по проверкам регулятора за ущерб, понесенный ОСРами за 21-23 года", - пояснила она.

По словам Гриб, именно из-за нехватки этих средств у операторов систем распределения образовалась значительная задолженность перед НЭК "Укрэнерго" за передачу и диспетчеризацию.

"Поэтому это решение, в первую очередь, направлено на возврат средств с направлением их как раз на погашение долгов перед НЭКом", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что принятое решение положительно для всех участников энергорынка, ведь позволит улучшить финансовое состояние как ОСРов, так и ОСП.

"Без этого решения просто никак нельзя обойтись. Поэтому благодарю НКРЭКУ за такую ​​позицию", - подчеркнула Гриб.