Надійна робота мереж можлива лише за умови індексації тарифу на розподіл, - експерт

Вівторок 26 серпня 2025 10:21
Надійна робота мереж можлива лише за умови індексації тарифу на розподіл, - експерт Фото: індексація тарифів на розподіл забезпечить надійну роботу мереж (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Коригування тарифів на розподіл електроенергії для операторів систем розподілу (ОСР) є необхідним для підтримки їхньої надійної роботи в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Ризик надійного енергозабезпечення, тому що у нас енергетична інфраструктура після обстрілів знаходиться не в такому доброму стані. Оце такі основні ризики, які існують. Наприклад, існує також ризик достатньо низького рівня надійності операторів системи розподілу електричної енергії насамперед", - розповів експерт.

Омельченко пояснив дану ситуацію тим, що скоротився попит на електричну енергію під час війни на 35-40%, а відповідно і доходи операторів системи розподілу. А це не враховувалося в тарифах.

За його словами, індексація тарифів для ОСРів хоча б на рівень інфляції є мінімально необхідною умовою для стабільної роботи енергомереж.

"Тому для того, щоби хоча б на мінімальному рівні забезпечити надійність роботи електромереж, які контролюють оператори систем розподілу, потрібно скоригувати для них тариф хоча б на рівень інфляції", - пояснив Омельченко.

Він також підкреслив, що попри те, що значна частина ОСР є приватними компаніями, вони залишаються природними монополіями і тариф має регулюватися державою.

"Оператори системи розподілу, хоча вони є і приватні, значна їх частина, але це є природні монополії і має регулюватися їхній тариф державою. Тому тут є велика відповідальність держави", - зазначив експерт.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що головна мета перегляду тарифів для операторів системи розподілу - зменшення боргового навантаження на ринку та підготовка до опалювального сезону.

