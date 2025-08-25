ua en ru
Перегляд тарифів на розподіл допоможе зняти борговий тиск без удару по споживачах, - аналітик

Понеділок 25 серпня 2025 16:15
Перегляд тарифів на розподіл допоможе зняти борговий тиск без удару по споживачах, - аналітик
Автор: Сергій Новіков

Зміна тарифів на розподіл електроенергії не означає зростання рахунків для населення і бізнесу, а гучні заголовки у ЗМІ щодо цього є спекуляціями.

Про це заявила Дар’я Орлова, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting, повідомляє РБК-Україна.

"Багато ЗМІ після публікації цієї новини вирішили дещо поспекулювати гучними заголовками: тариф зросте, все підвищиться, з вересня будемо платити більше і т.д. Це все виключно клікбейт для підвищення охоплень", - наголосила вона.

За словами Орлової, головна мета перегляду тарифів для операторів системи розподілу (ОСР) - зменшення боргового навантаження на ринку та підготовка до опалювального сезону.

"Головна передумова - необхідність у погашенні боргів перед оператором системи передачі "Укренерго" та спрямування коштів на підготовку до опалювального сезону", - пояснила аналітикиня.

Вона підкреслила, що для побутових споживачів тариф залишиться незмінним.

"А для бізнесу зростання ціни буде несуттєвим, адже найбільшою складовою і надалі лишатиметься складова закупівлі електроенергії як товару", - зазначила Орлова.

Нагадаємо, цього тижня НКРЕКП планує ухвалити рішення щодо зміни тарифів на розподіл для низки обленерго з 1 вересня, а з 1 жовтня - для компаній, що працюють у прифронтових регіонах.

