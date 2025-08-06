Перегляд прайс-кепів дозволив уникнути відключень у серпні, - експерт

Підвищення граничних цін на електроенергію в окремі години - стратегічний крок, який дозволяє Україні уникати дефіцитів електроенергії, зберегти можливість імпорту та втримати баланс енергосистеми.

На цьому наголосив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар .

"Цінова стеля в такому вигляді, як вона є в Україні, - це інструмент обмеження погодинних цін на окремих сегментах ринку електричної енергії. Він був запроваджений у 2019 році як тимчасовий інструмент для того, щоб запобігти скачкам цін на ринку в момент запровадження нової моделі ринку, що відбулося 1 липня 2019 року. І насправді вони мали бути через 9 місяців скасовані, але натомість вже 25 рік - і ці цінові обмеження мають місце", - пояснив він.

За словами Прокіпа, перегляд діючих прайс-кепів для вечірніх годин (з 17:00 до 23:00) був необхідним рішенням на тлі зростаючої ролі імпорту.

"Це зроблено для того, щоб забезпечити можливість комерційного імпорту в серпні. Тому що були побоювання того, що враховуючи, що ми залежні від імпорту електроенергії, особливо у вечірні години, в Європі можуть ціни зрости, і існуюча система цінових обмежень не дасть можливість імпортувати електроенергію в ці години - і доведеться застосовувати графіки відключень", - зазначив він.

Прокіп також наголосив, що ці зміни не означають автоматичного зростання цін на ринку.

"Лише в деякі дні лише в одну годину ціна перевищувала той рівень прайс-кепу, який був до підвищення. Тобто, станом на зараз, немає абсолютно ніяких підстав говорити, що перегляд прайс-кепів тягне за собою підвищені ціни, - зазначив він.

Він додав, що зростання дозволеного обсягу імпорту - єдиний шлях до стабільної енергосистеми.

"Ми змушені імпортувати, а оці цінові обмеження в окремі дні, в окремі години можуть фактично робити імпорт економічно недоцільним і відповідно неможливим", - сказав він.