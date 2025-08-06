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Пересмотр прайс-кэпов позволил избежать отключений в августе, - эксперт

Украина, Среда 06 августа 2025 13:13
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Пересмотр прайс-кэпов позволил избежать отключений в августе, - эксперт Фото: эксперт заявил, что пересмотр прайс-кэпов позволил избежать отключений в августе (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Повышение предельных цен на электроэнергию в отдельные часы - стратегический шаг, который позволяет Украине избегать дефицитов электроэнергии, сохранить возможность импорта и удержать баланс энергосистемы.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий.

"Ценовой потолок в таком виде, как он есть в Украине, - это инструмент ограничения почасовых цен на отдельных сегментах рынка электрической энергии. Он был введен в 2019 году как временный инструмент для того, чтобы предотвратить скачки цен на рынке в момент введения новой модели рынка, что произошло 1 июля 2019 года. И на самом деле они должны были быть через 9 месяцев отменены, но вместо этого уже 25 год - и эти ценовые ограничения имеют место", - пояснил он.

По словам Прокипа, пересмотр действующих прайс-кепов для вечерних часов (с 17:00 до 23:00) был необходимым решением на фоне растущей роли импорта.

"Это сделано для того, чтобы обеспечить возможность коммерческого импорта в августе. Потому что были опасения того, что учитывая, что мы зависимы от импорта электроэнергии, особенно в вечерние часы, в Европе могут цены вырасти, и существующая система ценовых ограничений не даст возможность импортировать электроэнергию в эти часы - и придется применять графики отключений", - отметил он.

Прокип также подчеркнул, что эти изменения не означают автоматического роста цен на рынке.

"Только в некоторые дни только в один час цена превышала тот уровень прайс-кэпа, который был до повышения. То есть, по состоянию на сейчас, нет абсолютно никаких оснований говорить, что пересмотр прайс-кэпов влечет за собой повышенные цены, - отметил он.

Он добавил, что рост разрешенного объема импорта - единственный путь к стабильной энергосистеме.

"Мы вынуждены импортировать, а эти ценовые ограничения в отдельные дни, в отдельные часы могут фактически делать импорт экономически нецелесообразным и соответственно невозможным", - сказал он.

Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кэпов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

Как недавно заявлял глава АКМУ Павел Кириленко, повышение предельных цен на рынке электроэнергии является логичным шагом к более конкурентному ценообразованию и отказу от искусственных ограничений.

К тому же ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также заявил, что пересмотр прайс-кэпов позволяет подготовиться к зиме и обеспечить импорт электроэнергии из ЕС, если в Украине снова будут перебои со светом.

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