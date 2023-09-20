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Передвиборча емоційність. В Мінекономіки відреагували на напруженість між Польщею та Україною

Середа 20 вересня 2023 13:35
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Передвиборча емоційність. В Мінекономіки відреагували на напруженість між Польщею та Україною Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна прагне конструктиву, у зв'язку з чим пропонує якісні рішення для розв'язання питань польських аграріїв. Напруженість між країнами - є радше емоційними проявами на тлі виборів у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки, торгового представника України Тараса Качки в ефірі телемарафону.

"Конструктив - наша базова пропозиція. Можна зробити картинку, ніби ми маємо конфлікт, але це не так. Наше нерозуміння щодо польських колег у тому, що ми пропонуємо конструктивні рішення розв'язання питань польських аграріїв, але чомусь, можливо, через політичні причини, через вибори, їх не приймають", - заявив Тарас Качка.

Качка додав, що Україна готова взяти механізм під свій контроль разом з польськими колегами для контролювання процесу. Втім, польські міністри бачать в вищезгаданій позиції негатив.

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