"Передній край" зникає: Сирський пояснив ключову особливість боїв на фронті

13:38 10.03.2026 Вт
2 хв
Лінії фронту у тому вигляді, як раніше, вже немає
aimg Костянтин Широкун
Фото: Олександр Сирський (president.gov.ua)

На фронті фактично зникає "передній край", зони проникнення для малих піхотних груп ЗСУ та росіян можуть сягати десяти кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також: "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком

"Особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається, і на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 кілометрів", - зазначив Сирський.

За його словами, попри постійні спроби противника просочуватися вглиб порядків ЗСУ, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту - проводять власні активні наступальні дії.

"Противник зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генштабі зазначили, що російські війська концентрують свої сили на Покровському та Олександрівському напрямках, але активні дії військових ЗСУ зривають плани ворога.

Окрім того, нещодавно головнокомандувач ЗСУ підбив підсумки операцій Сил оборони, зазначивши, що українські сили відбили більше територій, ніж РФ змогла захопити за останній період.

Також на початку березня повідомлялось, що на північній частині Харківської області росіяни наразі перебувають на "обережній паузі".

