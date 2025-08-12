Передавали дрони та авто армії ворога: двох губернаторів РФ засудили за підтримку війни

Суди проти росіян за підтримку війни

На початку серпня підсанкційний губернатор Воронезької області РФ отримав підозру від прокуратури України. Зокрема, він забезпечував армію РФ, яка воює на території нашої країни.

Також раніше українські правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору російської державної корпорації "Ростех" Сергію Чемезову, а також кремлівському олігарху, президенту клубу ЦСКА Євгену Гінеру.

Зокрема, за даними слідства, у 2019 році фігуранти сприяли реалізації плану вищого політичного керівництва РФ, яке передбачало встановлення контролю над територією та населенням Криму у сфері енергетики.