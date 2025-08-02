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Фінансував армію РФ: губернатор Воронезької області отримав підозру від України

Субота 02 серпня 2025 20:29
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Фінансував армію РФ: губернатор Воронезької області отримав підозру від України Фото: губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Підсанкційний губернатор Воронезької області РФ отримав підозру від прокуратори України. Зокрема, він забезпечував армію РФ, яка воює на території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора України.

Зазначимо, що судячи з фото у дописі (яке замазано), мова йде про чинного губернатора Олександра Гусєва.

Фінансував армію РФ: губернатор Воронезької області отримав підозру від України

"Органи прокуратури України заочно повідомили про підозру губернатору Воронезької області РФ у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 110-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чиновник фінансово та матеріально забезпечував військових армії РФ, які ведуть бойові дії проти ЗСУ на території України.

Зокрема, губернатор організував передачу квадрокоптерів, портативних радіостанцій, генераторів, автомобілів, приладів нічного бачення, а також забезпечив виділення коштів з резервного фонду уряду Воронезької області РФ для осіб, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Також у прокуратурі нагадали, що з жовтня 2022 року цей посадовець перебуває під санкціями в Україні.

Крім того, у 2022-,2023 роках його включили до санкційних списків США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

"Досудове розслідування за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури здійснює Управління СБУ в області", - додали у прокуратурі.

Інші підозри

Нагадаємо, близько двох тижнів тому українські правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору російської державної корпорації "Ростех" Сергію Чемезову, а також кремлівському олігарху, президенту клубу ЦСКА Євгену Гінеру.

Зокрема, за даними слідства, у 2019 році фігуранти сприяли реалізації плану вищого політичного керівництва РФ, яке передбачало встановлення контролю над територією та населенням Криму у сфері енергетики.

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