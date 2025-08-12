RU

Общество Образование Деньги Изменения

Передавали дроны и авто армии врага: двух губернаторов РФ осудили за поддержку войны

Фото: двух губернаторов РФ осудили за поддержку войны (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

По материалам СБУ двое губернаторов РФ получили заочные приговоры за финансирование войны в Украине. Они передавали оккупантам автомобили, мотоциклы, средства РЭБ и вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ в Житомирской области.

Так, губернаторы Иркутской области и Забайкальского края РФ Игорь Кобзев и Александр Осипов получили 8 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

Следствием подтверждено, что российские чиновники организуют регулярные поставки военной помощи на десятки миллионов рублей.

Среди переданного врагу - дроны, системы спутниковой связи, вооружение с оптическими и тепловизионными прицелами, амуниция, генераторы, автомобили, мотоциклы со снаряжением для ведения боевых действий и тому подобное.

По данным СБУ, начало срока отбывания наказания будет исчисляться с даты физического задержания осужденных. Из-за поддержки военной агрессии в отношении нашего государства оба российских чиновника уже находятся под международными санкциями.

 

Суды против россиян за поддержку войны

В начале августа подсанкционный губернатор Воронежской области РФ получил подозрение от прокуратуры Украины. В частности, он обеспечивал армию РФ, которая воюет на территории нашей страны.

Также ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении генеральному директору российской государственной корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, а также кремлевскому олигарху, президенту клуба ЦСКА Евгению Гинеру.

В частности, по данным следствия, в 2019 году фигуранты способствовали реализации плана высшего политического руководства РФ, которое предусматривало установление контроля над территорией и населением Крыма в сфере энергетики.

