Сприяли агресії РФ: гендиректор "Ростеху" та президент клубу ЦСКА отримали підозри
Українські правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору російської державної корпорації "Ростех" Сергію Чемезову та кремлівському олігарху, президенту клубу ЦСКА Євгену Гінеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР та Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, у 2019 році фігуранти сприяли реалізації злочинного плану вищого політичного керівництва Росії спрямованого на встановлення контролю над територією та населенням Криму у сфері енергетики.
Вони мали забезпечити генерацію електроенергії для військових частин і підрозділів, задіяних у збройній агресії проти нашої держави, збудувавши та ввівши в експлуатацію Балаклавську (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійську ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).
Також, підозрювані долучили підприємство "АО "КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна" до переліку організацій, які виконують контракти для "Ростеху".
Російські спеціалісти налагодили виготовлення різних видів бойових патронів на підприємстві, а також надали технології та обладнання для їх виробництва. Продукція з 2022 року по теперішній час постачається до підрозділів збройних формувань РФ, які воюють проти України.
Крім того, у 2023 році Чемезов звітував прем’єр-міністру РФ про роботу державної корпорації "Ростех" за 2022 рік на офіційному каналі уряду країни-агресора у відеохостингу YouTube. Під час "ефіру", відповідно до висновку комісійної судової лінгвістичної експертизи, він виправдовував збройну агресію РФ проти України.
Обидва фігуранти підозрюються у пособництві вчиненню умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Санкція статі передбачає покарання до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.
Не перша підозра Чемезову
Нагадаємо, у жовтні 2023 року російський олігарх Сергій Чемезов отримав підозру від Служби безпеки України.
Чемезов є гендиректором російської корпорації "Ростех", яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань. Також він ходить до близького кола друзів та соратників російського диктатора Володимира Путіна. Глава Кремля та Чемезов "товаришують" ще з часів служби в КДБ.
СБУ встановила, що "Ростех" виробляє до 80% техніки, боєприпасів та зброї для війни проти України. Цим займають підконтрольні олігарху компанії "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація".
Також раніше СБУ викрила схеми російських олігархів Чемезова та Шелкова. Вони намагалися уникнути націоналізації активів в Україні.
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