Сприяли агресії РФ: гендиректор "Ростеху" та президент клубу ЦСКА отримали підозри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР та Офісу генерального прокурора .

За даними слідства, у 2019 році фігуранти сприяли реалізації злочинного плану вищого політичного керівництва Росії спрямованого на встановлення контролю над територією та населенням Криму у сфері енергетики.

Вони мали забезпечити генерацію електроенергії для військових частин і підрозділів, задіяних у збройній агресії проти нашої держави, збудувавши та ввівши в експлуатацію Балаклавську (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійську ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).

Також, підозрювані долучили підприємство "АО "КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна" до переліку організацій, які виконують контракти для "Ростеху".

Російські спеціалісти налагодили виготовлення різних видів бойових патронів на підприємстві, а також надали технології та обладнання для їх виробництва. Продукція з 2022 року по теперішній час постачається до підрозділів збройних формувань РФ, які воюють проти України.

Крім того, у 2023 році Чемезов звітував прем’єр-міністру РФ про роботу державної корпорації "Ростех" за 2022 рік на офіційному каналі уряду країни-агресора у відеохостингу YouTube. Під час "ефіру", відповідно до висновку комісійної судової лінгвістичної експертизи, він виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Обидва фігуранти підозрюються у пособництві вчиненню умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Санкція статі передбачає покарання до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.