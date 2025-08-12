Передавали дрони та авто армії ворога: двох губернаторів РФ засудили за підтримку війни

За матеріалами СБУ двоє губернаторів РФ отримали заочні вироки за фінансування війни в Україні. Вони передавали окупантам автомобілі, мотоцикли, засоби РЕБ та озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ у Житомирській області.

За даними СБУ, початок строку відбування покарання обчислюватиметься із дати фізичного затримання засуджених. Через підтримку військової агресії щодо нашої держави обидва російські чиновники вже перебувають під міжнародними санкціями.

Серед переданого ворогу – дрони, системи супутникового зв’язку, озброєння з оптичними та тепловізійними прицілами, амуніція, генератори, автомобілі, мотоцикли зі спорядженням для ведення бойових дій тощо.

Слідством підтверджено, що російські чиновники організовують регулярні поставки військової допомоги на десятки мільйонів рублів.

Так, губернатори Іркутської області та Забайкальського краю РФ Ігор Кобзєв й Олександр Осіпов отримали 8 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна.

Суди проти росіян за підтримку війни

На початку серпня підсанкційний губернатор Воронезької області РФ отримав підозру від прокуратури України. Зокрема, він забезпечував армію РФ, яка воює на території нашої країни.

Також раніше українські правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору російської державної корпорації "Ростех" Сергію Чемезову, а також кремлівському олігарху, президенту клубу ЦСКА Євгену Гінеру.

Зокрема, за даними слідства, у 2019 році фігуранти сприяли реалізації плану вищого політичного керівництва РФ, яке передбачало встановлення контролю над територією та населенням Криму у сфері енергетики.